Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Mehmetçikle iftar yaptı
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 8. Mekanize Piyade Tugayı'nda vatani görevini yapan askerlerle iftar yaptı.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 8. Mekanize Piyade Tugayı'nda vatani görevini yapan askerlerle iftar yaptı.
Vali Soytürk, askerlik görevini yapan er ve erbaşlarla bir süre sohbet etti.
Mehmetçikle iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Soytürk, askerlere hayırlı ramazanlar diledi.
Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Askeralma Bölge Başkanı Personel Albay Davut Kulalar, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.