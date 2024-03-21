Tekirdağ'ın Saray ilçesi' nde tır ile minübüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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