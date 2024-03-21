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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da minibüsle tırın çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:57 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:57
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da minibüsle tırın çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
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        Tekirdağ’da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        Kırklareli'nin Vize ilçesinden Tekirdağ'ın Saray ilçesine seyir halindeki 59 KS 182 plakalı minibüs, Çukuryurt Mahallesi Çayla Kavşağı'nda 34 BGE 76 plakalı tırla çarpışarak devrildi.

        Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

        Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

        Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma için Saray ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 3 savcı görevlendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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