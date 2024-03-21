Tekirdağ'da minibüs ile tır çarpıştı, kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi Tekirdağ'da minibüs ile tır çarpıştı, kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 21.03.2024 - 10:57 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:57 facebook

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