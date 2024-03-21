Tekirdağ'da minibüs ile tır çarpıştı, kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi
Tekirdağ'da minibüs ile tır çarpıştı, kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.
Tekirdağ’da minibüs ile tır çarpıştı, kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.
Kırklareli'nin Vize ilçesinden Tekirdağ'ın Saray ilçesine seyir halindeki 59 KS 182 plakalı minibüs, Çukuryurt Mahallesi Çayla Kavşağı'nda 34 BGE 76 plakalı tırla çarpışarak devrildi.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.
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