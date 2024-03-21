Tekirdağ'da TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 5 ölü, 10 yaralı

Kaza, 10.30 sıralarında Saray-Çerkezköy ilçesi kara yolunda meydana geldi. Çerkezköy yönüne giden 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 34 BGE 76 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

TEKİRDAĞ’ın Saray ilçesinde TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada, ilk bilgilere göre 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

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