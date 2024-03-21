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        Tekirdağ'da TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 5 ölü, 10 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada, ilk bilgilere göre 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:03 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:10
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        Tekirdağ'da TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 5 ölü, 10 yaralı
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        TEKİRDAĞ’ın Saray ilçesinde TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada, ilk bilgilere göre 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        Kaza, 10.30 sıralarında Saray-Çerkezköy ilçesi kara yolunda meydana geldi. Çerkezköy yönüne giden 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 34 BGE 76 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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