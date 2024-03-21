İstanbul trafiğinde "neden bana çarptın" dayağı

İstanbul trafiğinde sıklıkla yaşanan kavgalardan biri bu kez Kağıthane'de kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, işçileri almaya gelen Turan S. yönetimindeki servis aracına, Zekeriya M. idaresindeki otomobil hafif şekilde çarptı. Kısa bir tartışmanın ardından servis aracı işçileri almak için iş yerinin önünde durdu.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Bu esnada araçtan inen şoför Turan S., Zekeriya M.'nin yanına giderek "neden bana çarptın" diye sordu. Ancak Zekeriya M. bu soruya hakaretle karşılık verdi. Bunu duyan Turan S.'nin oğlu İlker S., Zekeriya M. ile kavga etmeye başladı.

Aracından inen Zekeriya M., arkadaşlarıyla servis aracına binen Turan S. ve İlker S.'ye saldırdı. 5 kişi tarafından saldırıya uğrayan baba ve oğlu dakikalarca dövüldü. Kavga esnasında servis aracındaki kadınlar panikle araçtan inip kaçtı. Turan S. gaza basarak ilerlemek istedi. Ancak saldırganlar peşinden koşarak şoförü bir kez daha dövdü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.