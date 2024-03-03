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        Kapaklıspor, deplasmanda Esenler Erokspor'u uzatmalarda 86-78 mağlup etti

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında Kapaklıspor, Esenler Erokspor'u deplasmanda 86-78 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 08:56 Güncelleme: 03.03.2024 - 08:58
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        Kapaklıspor, deplasmanda Esenler Erokspor'u uzatmalarda 86-78 mağlup etti
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında Kapaklıspor, Esenler Erokspor'u deplasmanda 86-78 yendi.

        Başakşehir Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Esenler Erokspor, rakibi karşısında dış atışlardan bulduğu sayılarla ilk çeyreği 26-22 önde kapattı.

        Maçın ikinci çeyreğinde Esenler Erokspor, savunmada hatalar yapınca Kapaklıspor Troy Franklin'in dış atışları ile skoru 49-45'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

        Üçüncü çeyrekte başabaş bir mücadele oldu.

        Esenler Erokspor'da Dukes ve Morse takımları adına etkili isimler olurken Kapaklıspor'da Jefferson, Nikolov ve Troy takımın sayı yükünü çekti.

        Kıyasıya mücadelenin olduğu çeyrek konuk ekip Kapaklıspor'un 59-58 üstünlüğü ile geçildi.

        Maçın son çeyreği de her iki takımda hücumda ve savunmada çok fazla hata yapmadı ve maçın normal süresi 73-73 sona erdi.

        Uzatmaya giden maçın ilk uzatmasında Kapaklıspor rakibine üstünlük sağladı.

        İbrahim ve Marvin'in boyalı alandan bulduğu sayılarla öne geçen Kapaklıspor maçı 86-78 galip tamamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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