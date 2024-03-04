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        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 29 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 09:10 Güncelleme: 04.03.2024 - 09:10
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        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 29 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 29 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Çerkezköy ilçesinde uygulama yaptı.

        Ekipler, 2 bin 991 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, 471 araç incelendi.

        Çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheli yakalandı.

        Uygulamada 4 araca trafik yönünden 78 bin lira idari para cezası kesildi, 3 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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