Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 29 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 29 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 29 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Çerkezköy ilçesinde uygulama yaptı.
Ekipler, 2 bin 991 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, 471 araç incelendi.
Çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheli yakalandı.
Uygulamada 4 araca trafik yönünden 78 bin lira idari para cezası kesildi, 3 araç trafikten men edildi.
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