Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 29 zanlı yakalandı

Ekipler, 2 bin 991 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, 471 araç incelendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Çerkezköy ilçesinde uygulama yaptı.

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