Çanakkale şehitleri için yürüyen gazi torunu, Tekirdağ'a ulaştı

ÇANAKKALESavaşı gazisi torunu, Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş (56), 18 Mart öncesi başlattığı 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nün 4'üncü gününde Tekirdağ'a ulaştı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, İstanbul'dan başlattığı 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nün 4'üncü gününde Tekirdağ'a ulaştı. Çanakkale şehitleri için 6 yıldır vefa yürüyüşünü sürdüren Gümüş'ü, Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu karşıladı. Gümüş, yürüyüş boyunca vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğunu söyledi.

'BU GÜZEL BAYRAĞIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Vefa yürüyüşünün bu yıl 6'ncısını yaptığını söyleyen Saffet Gümüş, "Cuma günü Avcılar'dan çıktık, 4 günde Tekirdağ il sınırına giriş yaptık. Nasip olursa 18 Mart'ta adım adım, ilmek ilmek şehitlerimizin yolunda yürümeye çalışacağız. Çünkü bundan tam 110 yıl önce atalarımız, dedelerimiz bu güzel vatanı, bu güzel al bayrağı bizlere emanet etti. Biz de onların torunları olarak, onların mirasına sahip çıkacağız. Onları unutturmamaya çalışacağız, Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin diyorum. Bu güzel bayrağımıza sahip çıkalım, tek vatan, tek bayrak, tek devlet diyoruz. Bizi bölmek isteyenlere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz" dedi.