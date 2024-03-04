Tekirdağ'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

Ekipler bu kapsamda Çiftlikönü Mahallesi'nde N.D'nin evinde yaptığı aramada 100 uyuşturucu hap, 320 gram esrar, 500 gram bonzai, 218 gram skunk, hassas terazi, tabanca ve fişek ele geçirdi.

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