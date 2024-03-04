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        Tekirdağ balıkçı barınağında planktonlar denizin rengini turuncuya çevirdi

        Tekirdağ'da denizin bazı bölgelerinde sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) neden olduğu renk değişimi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 13:19 Güncelleme: 04.03.2024 - 13:31
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        Tekirdağ balıkçı barınağında planktonlar denizin rengini turuncuya çevirdi
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        Tekirdağ'da denizin bazı bölgelerinde sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) neden olduğu renk değişimi devam ediyor.

        Havaların ısınmasıyla sıklığı artan renk değişiklikleri yaklaşık 10 gündür Tekirdağ'da sahilde yer yer görülüyor.

        Teknelerin çekilmesi nedeniyle durgun alan oluşan balıkçı barınağında da görülen plankton çoğalması bölgede yaklaşık 20 metrekarelik denizin rengini turuncuya çevirdi.

        Renk değişikliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar anı cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, AA muhabirine, deniz suyu sıcaklığının artışına bağlı olarak plankton çoğalmasının doğal bir süreç olduğunu söyledi.

        Plankton çoğalmasının ve küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından olduğunu anlatan Şirin, suyun renginin değişmesinin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını belirtti.

        Vatandaşlardan Derya Pehlivanoğlu da denizin turuncuya dönüşmesinin dikkatini çektiğini söyledi.

        Balıkçı barınağında görülen renk değişimini herkes gibi fotoğrafladığını aktaran Pehlivanoğlu, görüntünün ilginç geldiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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