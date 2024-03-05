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        Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 11:27 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:27
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        Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ve Ergene ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Şüphelilerin ev ve işyerinde yapılan aramada, 578 gram sentetik kannobinoid madde, hassas terazi ve tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ö, M.Ö, İ.Ç. ve S.B. tutuklandı, Ö.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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