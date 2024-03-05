Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 29 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:10 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 29 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Saray ilçesinde Kavacık Mahallesi'nde şüphe üzerine ormanlık alanda bulunan 2 kamyonette arama yaptı.

        Araçlardaki 29 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da kamyonetten 29 kaçak göçmen çıktı
        Tekirdağ'da kamyonetten 29 kaçak göçmen çıktı
        Tekirdağ'da kadınların yaptığı ürünler sergilendi
        Tekirdağ'da kadınların yaptığı ürünler sergilendi
        Türkiye, su kaynaklarının korunması için önerilen "damla sulama"da iyi örne...
        Türkiye, su kaynaklarının korunması için önerilen "damla sulama"da iyi örne...
        Trakya'da "İklimTrak" projesiyle toprakların iklim değişikliğine uyumu sağl...
        Trakya'da "İklimTrak" projesiyle toprakların iklim değişikliğine uyumu sağl...
        Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
        Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı