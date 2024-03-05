Tekirdağ'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 29 yabancı uyruklu yakalandı.
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 29 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Saray ilçesinde Kavacık Mahallesi'nde şüphe üzerine ormanlık alanda bulunan 2 kamyonette arama yaptı.
Araçlardaki 29 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
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