Tekirdağ'da kamyonetten 29 kaçak göçmen çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesi Kavacık Mahallesi'nde durdurulan kapalı bir kamyonette arama yaptı. Afganistan uyruklu 1'i kadın, 5'i çocuk 29 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.