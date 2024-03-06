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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:07 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:07
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekipler, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki operasyonlarda, 42 uyuşturucu hap, 15 gram skunk, 13 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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