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        Tekirdağlı balıkçılar istavrit ve karides umuduyla denize açıldı

        Tekirdağ'da bir haftadır etkili olan sis nedeniyle avlanamayan balıkçılar, istavrit ve karides umuduyla Marmara Denizi'ne açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:17 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:23
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        Tekirdağlı balıkçılar istavrit ve karides umuduyla denize açıldı
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        Tekirdağ'da bir haftadır etkili olan sis nedeniyle avlanamayan balıkçılar, istavrit ve karides umuduyla Marmara Denizi'ne açıldı.

        Tekne ve ağlarının bakımlarını tamamlayan balıkçılar, açıldıkları Marmara'da ağ atıp nasiplerini arayacak.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların zorunlu paydosunun sona erdiğini söyledi.

        Yeniden balık avcılığının başladığını ifade eden Pehlivanoğlu, "Sis nedeniyle balıkçı arkadaşlarımız mecburen demirledi. Sis görüş mesafesini çok düşürdüğü için kimse kendisini tehlikeye atmadı, ağ ve tekne bakımı yaptı. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından avcılık faaliyetleri yeniden başladı." dedi.

        Balıkçı Önder Dedeler de 15 Nisan'a kadar avlanmaya devam edeceklerini belirtti.

        Son haftalarda avcılığın durgun geçtiğini dile getiren Dedeler, "Sis nedeniyle bir haftaya yakın limanda kaldık. Yeniden nasibimizi aramaya başlayacağız. İnşallah balık olursa bizim de yüzümüz güler vatandaş da bol balık yer. Umutla denizde balık peşinde olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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