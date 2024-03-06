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        Tekirdağ'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Tekirdağ'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:42 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:53
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        Tekirdağ'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        Tekirdağ'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Harun Çavuşoğlu yönetimindeki 59 AIU 174 plakalı hafif ticari araç, Ulaş Mahallesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çavuşoğlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücünün cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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