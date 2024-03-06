Tekirdağ'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Tekirdağ'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Tekirdağ'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Harun Çavuşoğlu yönetimindeki 59 AIU 174 plakalı hafif ticari araç, Ulaş Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çavuşoğlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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