Tekirdağ'da öğrenciler jandarmanın mobil trafik eğitim aracında bilgilendirildi

Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı'nın belirli aralıklarla kentte diğer okullarda da eğitim çalışmalarına katılacağı belirtildi.

Eğitimler kapsamında Ulaş Ortaokulu ve Mehmet İhsan Keskin İlkokulu'nda 200 öğrenciye jandarma ekipleri öğrencilere yaya geçidi, trafik ışıkları ve trafik kuraları ile ilgili bilgi vererek, trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.

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