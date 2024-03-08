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        Tekirdağ'da öğrenciler jandarmanın mobil trafik eğitim aracında bilgilendirildi

        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 220 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 12:00 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:10
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        Tekirdağ'da öğrenciler jandarmanın mobil trafik eğitim aracında bilgilendirildi
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        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 220 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün trafik eğitimleri kapsamında mobil trafik eğitim aracında öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

        Eğitimler kapsamında Ulaş Ortaokulu ve Mehmet İhsan Keskin İlkokulu'nda 200 öğrenciye jandarma ekipleri öğrencilere yaya geçidi, trafik ışıkları ve trafik kuraları ile ilgili bilgi vererek, trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.

        Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı'nın belirli aralıklarla kentte diğer okullarda da eğitim çalışmalarına katılacağı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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