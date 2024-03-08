Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Bu arada Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli kent merkezlerinde çiseleme şeklindeki yağış yerini zaman zaman sağanağa bırakıyor.

Belediye ekipleri su baskını yaşanabilecek bölgelerde önlem aldı, çevre yolu ve Bülent Ecevit Bulvarı'nın bazı bölümlerinde biriken su ekiplerce temizlendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aniden bastıran sağanak ana arterlerde su birikintileri oluşturdu, trafikte aksama yaşanmasına neden oldu.

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