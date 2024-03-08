Tekirdağ'da 280 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da 280 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'da 280 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine B.F'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 280 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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