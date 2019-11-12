İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis

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İstanbulÇanakkale yolunun Tekirdağ’ın Malkara ilçesi arasında görülen yoğun sis ulaşımı etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan yoğun sis İstanbul Çanakkale yolunun D 110 03 Karayolu bölümünde etkili oldu. Görüş mesafesinin 40 metreye kadar düştüğü ifade edilirken, polis tarafından sürücüler uyarıldı.

Polis ekibi bölgede denetimlerini sürdürüyor.

TEKİRDAĞ 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:02

YATSI 19:24

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