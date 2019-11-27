Polisi görünce kaçak göçmenleri bırakıp kaçtı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, yurt dışına kaçmaya çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, gece saatlerinde şüphe üzerine 34 BTR 133 plakalı bir aracı takibe aldı. Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurulmak istenen araç, "dur" ikazına uymayıp kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile şüpheli araç arasında yaşanan kovalamaca sonu araç çevre yolunda durdurularak arama yapıldı.

Araçta yapılan aramalarda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 4 Pakistan ve 20 Bangladeş uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kaçak göçmenleri araçla bırakarak karışan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

TEKİRDAĞ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:33

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:51

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.