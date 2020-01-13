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Yoldan çıkan araç tarlaya savruldu: 5 yaralı

İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada 5 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan araç tarlaya savruldu: 5 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Çorlu’nun Türkgücü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çorlu yönünden Marmaraereğlisi yönüne seyir halinde olan Özkan Güler idaresindeki 39 LP 761 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Defalarca takla attıktan sonra yoldan yaklaşık 40 metre uzaklıkta durabilen araçtaki sürücü Özkan Güler ile araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ

13 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:56
  • GÜNEŞ 08:27
  • ÖĞLE 13:23
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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