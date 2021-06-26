Tekirdağ'da sahte içkiden 2 kişi öldü; 2 şüpheli tutuklandı (2)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ, 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Çorlu'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam'ın önceki gece yaşamını yitirmesinin ardından yoğun bakım servisinde tedavi gören Emin Kırcaali (65) de bugün hayatını kaybetti. Kırcaali'nin evinde yapılan aramada pet şişe içinde sahte rakı bulundu.
Bu arada sahte içkiden zehirlenip, hastanede tedavi görenlerin sayısının da 17'ye yükseldiği belirtildi. 9'u entübe edilen hastaların tedavileri sürüyor.
2 BÜFECİ TUTUKLANDI
Polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden ilçede büfe işleten Hüseyin Coşkun ile Süleyman Malkoç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Coşkun ile Malkoç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-06-26 19:27:28
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