Tekirdağ'da sahte içkiden 2 kişi öldü; 2 şüpheli tutuklandı (2)



ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ, 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Çorlu'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam'ın önceki gece yaşamını yitirmesinin ardından yoğun bakım servisinde tedavi gören Emin Kırcaali (65) de bugün hayatını kaybetti. Kırcaali'nin evinde yapılan aramada pet şişe içinde sahte rakı bulundu.

Bu arada sahte içkiden zehirlenip, hastanede tedavi görenlerin sayısının da 17'ye yükseldiği belirtildi. 9'u entübe edilen hastaların tedavileri sürüyor.

2 BÜFECİ TUTUKLANDI

Polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden ilçede büfe işleten Hüseyin Coşkun ile Süleyman Malkoç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Coşkun ile Malkoç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2021-06-26 19:27:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.