Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

Volkan KURU/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'da bir inşaatta asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi´nde inşaatın asansör boşluğuna, bir köpeğin düşüp mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, su verdiği köpeği, merdivenle kurtardı. Köpek, sağlık kontrolünün ardından sokağa bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Volkan KURU
2021-07-23 13:24:33
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