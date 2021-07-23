Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Volkan KURU/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'da bir inşaatta asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi´nde inşaatın asansör boşluğuna, bir köpeğin düşüp mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, su verdiği köpeği, merdivenle kurtardı. Köpek, sağlık kontrolünün ardından sokağa bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Volkan KURU

2021-07-23 13:24:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.