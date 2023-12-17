TEKNOFEST 2024'te 75 milyon TL ödül

TEKNOFEST 2024'te 75 milyon liralık ödül ve maddi destek verilecek Yeni adresi Adana olan TEKNOFEST, 75 milyon lira ödül ve malzeme desteğiyle devam edecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfından (T3 Vakfı) yapılan açıklamaya göre, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmaları için başvurular başladı.

"TEKNOFEST ile Gelecek Sensin" mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 25 milyon lira ödül ve 50 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları, bu yıl 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenlenecek. TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat 2024'e kadar yapılabilecek.

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2 MİLYONUN ÜZERİNDE BAŞVURU

Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için hız kesmeden devam eden TEKNOFEST'e, 2018'den bu yana 2 milyonun üzerinde başvuru yapıldı.

İlkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç, hayallerini gerçekleştirmek amacıyla TEKNOFEST 2024 kapsamında birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunabilecek.

TEKNOFEST 2024'te "Roket, Model Uydu, Sağlıkta Yapay Zeka, Biyoteknoloji İnovasyon, Sanayide Dijital Teknolojiler, Uçan Araba Simülasyon, Eğitim Teknolojileri, Robotaksi Binek Otonom Araç, Tarım Teknolojileri, Savaşan İHA, Çip Tasarım" yarışması gibi gençlerin ilgiyle takip ettiği teknoloji yarışmaları düzenlenecek.

2023 teknoloji yarışmalarından farklı olarak TEKNOFEST 2024 kapsamında "Kablosuz Haberleşme, BlokZincir, Hava Savunma Sistemleri, Finansal Teknolojiler, İnsansız Deniz Aracı, Akıllı Wi-Fi Kapsama ve TEKNOFEST Robolig" yarışmaları da ilk defa başvuruya açılacak.

T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 2024'te Adana'da gerçekleştirilecek.

Festival coşkusunu Türkiye'nin dört bir yanına taşıyan, "ayakları yere basmayan tek festival" TEKNOFEST'te yarışmalara katılmak için başvurular "www.teknofest.org" internet sitesi üzerinden yapılacak.