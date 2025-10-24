Habertürk
        TELE 1 Televizyonu'na kayyum atandı | Son dakika haberleri

        TELE 1 Televizyonu'na kayyum atandı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "casusluk" soruşturması kapsamında, mahkeme kararıyla TELE 1'e kayyum atandı. Kanalın yönetimi TMSF'ye devredildi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 24.10.2025 - 19:35 Güncelleme: 24.10.2025 - 23:08
        TELE 1'e kayyum atandı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'casusluk' soruşturma kapsamında, TELE1 televizyon kanalına kayyum atandı.

        Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan ve tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 'casusluk' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında TELE 1 televizyonuna kayyum atandı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin açıklamasında, “Şüpheli Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturma kapsamında suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda ise oğlu Alp Yanardağ'ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE 1 isimli Tv kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC RADYO TELEVİZYON VE DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ'ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir" denildi.

        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması Haberi Görüntüle
        #TELE 1 kayyum
        #haberler
