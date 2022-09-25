Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sayın Cumhurbaşkanımızın temel hedefi Sayın Putin ile Sayın Zelenskiy'i bir araya getirmek

"Temel hedef Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirmek" 0:00 / 0:00

DHA

New York kentinde diplomasi temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu'nda ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluştu. Bakan Çavuşoğlu, California eyaleti ve dışından da gelen vatandaşlara seslenerek konuşma yaptı.

New York'tan geldiğini ve daha sonra suikaste kurban giden Japonya'nın eski Başbakanı Abe Shinzo'nun devlet cenaze törenine katılmak için Japonya'ya gideceğini belirten Çavuşoğlu konuşmasında şunları kaydetti; "New York'ta çok yoğun bir programımız oldu. Bu yoğunluk içinde odak noktası Türkiye idi. Özellikle son yıllarda barış için ve gıda-enerji krizinin çözümü için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sarf ettiğimiz çabalarımız tüm dünya tarafından takdir ediliyor. Ayrıca odak noktası New York'taki Türkevi'ydi. Vatandaşlarımız San Diego'da da "Türk evi" açmışlar, onları tebrik ediyoruz, her türlü desteği vereceğiz. Ama New York´taki Türkevi, görenleriniz olmuştur hem mimarisiyle hem de fonksiyonuyla gurur verici bir eseri geçen sene açmıştık. Bu sene çok yoğun toplantılar ve etkinlikler düzenledik. Hatta yıl içinde farklı ülkelerin temsilcilikleri, hatta NATO Parlamenter asamblesi bile toplantılarını Türkevi'nde gerçekleştirdi. O kadar yoğunluk vardı ki birçok insan Türkevi'ni Birleşmiş Milletleri'n ek binası olarak düşünmüş." Buluşmada birçok vatandaşla tanıştığını belirten Çavuşoğlu "Burada yine Ermeni ve Musevi vatandaşlarımız var. Bugün Şabat, ona rağmen bugün bizlerle beraber olmak için gelen Musevi kardeşlerimize ve tabi Ermeni vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca aramızda Ahıska Türkleri de var. Ahıska Türkleri biliyorsunuz 2007´li yıllarda Rusya´nın Krasnodar bölgesinden ABD´ye gelip tüm Amerika´ya yayılan kardeşlerimiz. Geçmişte çok sürgün oldular, zulüm çektiler, acılar oldu. Bu sürgün zamanında açlıktan, hastalıktan hayatını kaybeden oldu."

SIRA GÜBRE İHRACATINDA "Tahıl krizinde oynadığımız rol, dünyada bir rahatlamaya yol açtı. 2008´den bu yana ilk defa tahıl fiyatları ciddi bir düşüş yaşadı. Yüzde 9 civarında bir düşüş yaşadı. New York´ta gördük ki en zengininden en fakirine kadar bu tahıl konusu herkes için birinci derecede önemli. BM kürsüsünden birçok lider ve konuşmacı Türkiye´ye teşekkür etti. Şimdi gübre ihracatının önündeki engelleri kaldırmak için İstanbul´daki koordinasyon merkezimizde BM ile çalışıyoruz. Her iki ülkenin de heyetleri var. Bazı çözüm yolları bulduk. Rusya´nın bu ürünleri yaptırım listesinde olmadığı için sigortacılık, hizmet ve özellikle ödeme konularındaki tereddütleri de gidermek için bir çalışma yapıyoruz."

"5 TANE UKRAYNALI AZOV TUGAYININ KOMUTANI TÜRKİYE'YE GELDİ" "Sayın Cumhurbaşkanımızın temel hedefi Sayın Putin ile Sayın Zelenskiy'i bir araya getirmek. Bunun için de siyasi sürece dönülmesi adına güven arttırıcı adımlar da atılması gerekiyor. En son esir takası konusunda biz önemli bir rol oynadık. Sizler de takip etmişsinizdir. Şu anda 5 tane Ukraynalı Azov tugayının komutanı Türkiye´ye geldi. Karşılıklı isimler takas edildi, ama bunun devamı da olacak, çaba sarf ediyoruz. Zaporijya´da nükleer santral var, Çernobil´den çok daha büyük olan bir santral. Bir risk oluştu hemen Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) ile Rusları İstanbul´da bir araya getirdik. Daha sonra IAEA´nın uzmanlarını Zaporijya´ya gönderdik. Şu anda teknik düzeyde de çalışmalar devam ediyor. Tüm bu alanlarda Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor."

"Bizim için bu dış politikanın önceliklerini takip ederken, benim de çok önem verdiğim, diğer bir önemli önceliğimiz yurtdışında yaşayan siz vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza, akraba topluluklarımıza destek vermek, yalnız bırakmamak. Sizlere verdiğimiz hizmetin kalitesini ve hızını arttırmak."

