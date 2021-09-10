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Temmuz ayı inşaat maliyet endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Temmuz ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı. İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2.56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44.76 arttı. Endeks Haziran ayında rekor kırarak yıllık yüzde 42.9 artmıştı

Temmuz ayı inşaat maliyet endeksi açıklandı
HABERTURK.COM

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,76 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,13, işçilik endeksi yüzde 1,06 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,41, işçilik endeksi yüzde 21,01 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 45Ç15, AYLIK YÜZDE 2.63 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,15 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,29, işçilik endeksi yüzde 1,00 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,25, işçilik endeksi yüzde 21,18 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 43.39, AYLIK YÜZDE 2.28 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,39 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,63, işçilik endeksi yüzde 1,29 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,67, işçilik endeksi yüzde 20,37arttı.

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