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        Haberler Gündem Eğitim Terbiyum Nedir, Nerelerde Kullanılır, Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi, Yeri

        Terbiyum nedir, nerelerde kullanılır? Terbiyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri

        Nadir toprak elementlerinden biri olan terbiyum elementi; nadir, pahalı ve sınırlı kullanıma sahip bir element olsa da pek çok lantanite göre ayrıcalıklı bir element sayılabilir. Element, ilk kez 1843'te İsveçli kimyacı Carl Mosander tarafından ayrıştırılmıştır. Terbiyum nedir, nerelerde kullanılır? Terbiyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 17:43 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:43
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        Terbiyum nedir, nerelerde kullanılır?
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        Adını İsveç’in Ytterby kasabasından alan element; euro banknotları, tribolüminesans, yeşil fosforlar ve SoundBug hoparlörlerinin ortak noktasıdır. Kullanıldığı ürünlere olağandışı özellikler veren son derece faydalı bir elementtir. Terbiyum nedir? Nerelerde kullanılır? Terbiyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Terbiyum Nedir?

        Element, diğer metaller gibi gümüş grisi bir parlaklığa sahiptir. Bıçakla kesilebilecek kadar yumuşak ve sünek bir yapısı vardır. Dövülebilir ve oldukça kolay bir şekilde tellere çekilebilir. Nadir toprak elementlerinin pek çoğu gibi terbiyum elementi de çok aktif değildir. Havadaki oksijenle çok kolay bir şekilde reaksiyona girmez; suyla yavaş reaksiyona girer ve asitlerde çözünür. Lantanitler yani nadir toprak elementleri arasında 9. sırada yer almaktadır. Oksit formu koyu bordo ve çikolata rengi taşımaktadır.

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        Terbiyum Nerelerde Kullanılır?

        Pahalı ve nadir bir element olduğundan ötürü kullanım alanları da sınırlıdır. İterbiyum ile benzer özellikler taşır; dolayısıyla kullanım alanları da benzerlik gösterir. En yaygın kullanım alanı yeşil fosforlardır. Terbiyum oksit, renkli televizyon tüplerinde yeşil fosforu uyaran maddeler arasında yer almaktadır. Bazı terbiyum bileşikleri kuvvetli bir tribolüminesans özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesinde florometri cihazlarında çok hassas ölçümler alınabilmektedir. Yüksek sıcaklıklarda bile etkili çalışabildiği için yakıt hücrelerinde tercih edilir.

        Terbiyum Simgesi

        Terbiyum, “Tb” simgesiyle ifade edilmektedir. Doğada nadir olarak bulunur. Doğadaki lantanitler arasında en nadir elementtir. Saf halde bulunmamaktadır. Yerkabuğunda en bol bulunan elementler arasında 55. sırada yer almaktadır. Talyum, tungsten ve molibden kadar bol olmasına karşılık cıva, iyot, altın ve gümüşten daha yaygın bulunur. Nadir toprak metalleri mineralleri terbiyum da içermektedir. En önemli cevherleri monazit, bastnazit ve serittir.

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        Terbiyum Sembolü

        “Tb” sembolüyle temsil edilen element, doğada yalnızca bir izotoptan oluşmaktadır. Doğada kararlı Tb-159 izotopu bulunur; bunun haricinde atom kütle numaraları 135 ila 171 arasında değişen 36 adet radyoaktif izotopu tanımlanmıştır.

        Terbiyum Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 6. periyodunun lantanitler grubunda yer alan 9. elementin atom numarası 65'tir. Biyolojik bir rolü bulunmamaktadır ancak yutulduğunda toksik özellikler gösterebilmektedir. Elementin tozu ve bileşikleri, cilt ve gözlerle temas ederse tahriş edicidir.

        Terbiyum Kullanım Alanları

        • Elektronik aletler, lazerler
        • X-ray ekranları
        • Flüoresan lambalar
        • Monitörler
        • Katot ışını tüpleri
        • Deniz sonar sistemleri
        • Basınç sensörleri
        • Cep telefonu ekranları
        • Manyeto-optik kayıt aygıtları
        • Rüzgâr türbinleri
        • Fiber optik materyaller
        • Katı hal cihazları
        • Yarı iletken cihazlar
        • Düşük enerjili ampuller
        • Cıva lambaları
        • Aküatörler
        • Bilimsel araştırma ve deneyler

        Terbiyum Özellikleri

        • Erime noktası 1356 derece, kaynama noktası 3123 derecedir.
        • Element için nadir dense de gümüş ve cıvadan daha yaygındır.
        • Yeniden yazdırılabilir kompakt disklerin ilk üretiminde terbiyum elementi kullanılmıştır.
        • Tb-149 adlı radyoaktif izotopu, tıp alanında kullanılmaktadır.
        • Avrupa Birliği ülkelerinin ortak para birimi euro banknotlarında da terbiyum bulunmaktadır.
        • Ana madencilik alanları Çin, ABD, Hindistan, Sri Lanka, Brezilya ve Avustralya'dır.
        • Toplam terbiyum rezervlerinin yaklaşık 300 bin ton olduğu tahmin edilmektedir.
        • Yıllık üretimi ise 10 ton kadardır.
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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