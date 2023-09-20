Tantal nedir, nerelerde kullanılır? Tantal kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri
Cep telefonları başta olmak üzere birçok elektronik cihazda kullanılan kondansatörlerin yapıtaşı olan bu element, Adını Yunan mitolojisindeki Kral Tantalus'tan almaktadır. 1802'de İsveçli kimyacı Anders Ekeberg tarafından keşfedilmiştir. Tantal nedir, nerelerde kullanılır? Tantal kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
Tantalın üretimi ile Kongo’daki iç savaş arasında bir ilişki bulunmaktadır. Bu sebeple de tantalın en önemli cevheri olan koltan, "kanlı koltan" adıyla anılmaktadır. Nadir elementlerden biri olan tantal, en az tepkime veren metallerden biridir. Tantal nedir? Nerelerde kullanılır? Tantal simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Tantal Nedir?
Gümüş ve mavimsi renge sahip olan element, metalik bir görünüme sahiptir. Metal formunun işlenmesi oldukça kolaydır; dayanıklıdır. Çok serttir ve dövülerek şekillendirilebilir. Erime noktası yüksek; korozyona karşı dirençlidir. Isıyı ve elektriği iyi iletir. Kimyasal özellikleri bakımından aynı cevherde bulunan niyobyumla benzerlik taşımaktadır. Yer kabuğunda nadiren saf metal hâlde yer almaktadır; çoğunlukla niyobyum ile birlikte oluşturduğu cevherlerde bulunur.
Tantal Nerelerde Kullanılır?
Metal formunun erime noktasının yüksek olması pek çok ürün için tercih edilme sebebidir. Metal alaşımlarda oldukça etkili bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Alaşımlara korozyon direnci kazandırır. Bu alaşımlar ise özellikle türbin kanatlarında kullanılmaktadır. Vakum fırınları parçaları, elektronik kondansatörler, kimya fabrikalarının metalik donanımları ve nükleer reaktörler elementin kullanıldığı alanlardan birkaçıdır. Cep telefonları, bilgisayarlar, CD ve DVD oynatıcılar, oyun sistemleri ve otomotiv elektronikleri gibi ürünlerin parçalarında kullanılmaktadır.
En önemli kullanım alanını “enerji depolayıcı” ve “kapasitör” olarak da bilinen kondansatörler oluşturmaktadır. Kondansatörlere yalıtkanlık hassasiyeti verir. Vücut sıvılarına karşı dirençli ve biyolojik olarak uyumlu olduğu için metal implantların ve cerrahi aletlerin bir parçası olarak kullanılmaktadır. Ayrıca stent ve yapay kemik üretiminde de elementten yararlanılmaktadır.
Tantal Simgesi
Element, “Ta” simgesiyle ifade edilmektedir. Doğada nadir bulunan elementler arasında yer almaktadır. Yerkabuğunda en bol bulunan 50. elementtir. Tantalın en önemli minerali kolumbittir. Koltan adı verilen bu mineral niyobyumla birlikte yer almaktadır. Tantal içeren mineral özütleri “tantalit” olarak adlandırılmaktadır.
Tantal Sembolü
Element periyodik tabloda “Ta” sembolüyle temsil edilmektedir. Doğal tantal, iki izotopun karışımından oluşur. Bu izotoplardan Ta-180, çok az bulunur ve kararsızdır. Bilinen 16 izotopu daha bulunmaktadır.
Tantal Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 6. periyodunun 5. grubunda yer alan bir elementin atom numarası 73'tür. Teneffüs edildiğinde, yutulduğunda ya da cilt tarafından emildiğinde zararlı olabilmektedir. Özellikle göz ve cilt tahrişine sebebiyet verip üst solunum yolunu tahriş edebilir.
Tantal Kullanım Alanları
Tantal Özellikleri