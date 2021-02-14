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Terör örgütü 13 sivili infaz etti! Kalleş örgüte tepki yağdı

Terör örgütü PKK'nın sözde üs bölgesi Gara'ya 10 Şubat'ta başlatılan harekat sona erdi. Harekatta 48 terörist etkisiz hale getirilirken, bir mağarada tutulan 13 sivil ise hain terör örgütü tarafından öldürüldü. Terör örgütüne lanet yağdı...

Terör örgütü 13 sivili infaz etti! Kalleş örgüte tepki yağdı
Kalleş örgüte tepki yağdı
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HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "son derece özel ve kritik bir harekat" olarak nitelendirdiği Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 teröristin öldürüldüğünü, 2 teröristin sağ ele geçirildiğini, bölgenin büyük ölçüde terör örgütünden temizlendiğini belirtti. Alıkonulan 13 kişi de terör örgütü tarafından öldürüldü. Terör örgütüne tepki yağdı.

Terör örgütünün sözde üs bölgelerinde Gara'ya 10 Şubat'ta başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı sona erdi. Harekat hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Akar şunları söyledi:

"Kara operasyonunun başlangıcında 3 kahraman personelimiz şehit olmuş, 3 personelimiz de yaralanmıştır. Harekat boyunca 3’ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. Böylece bilinen toplam 50 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ağırlıklı olarak yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatta terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiş ve bölge kontrol altına alınmıştır. Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde faaliyetlerimiz devam ederken, yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir. Böylece PKK’nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür. Sağ olarak ele geçirilen iki teröristin verdiği ilk bilgilerde ise vatandaşlarımızın mağaraya yönelik harekatın başlangıcında sözde mağara sorumlusu terörist tarafından şehit edildikleri ifade edilmiştir. Bu arada vatandaşlarımızı şehit eden mağaradaki teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerini kullandı."

FUAT OKTAY: KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Terörün kökünü kazıyana kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

KALIN: SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan İngilizce yaptığı açıklamada, "PKK, Gara'da 13 sivil tutsağı bir mağarada infaz etti. Terör örgütü Türk ve Irak güvenlik güçlerine saldırıyor. Suriye'nin kuzeyinde terör saldırılarına devam ediyor. Dünya sessiz. Bu sessizlik, utanç verici bir suç ortaklığıdır. Ama sessiz kalmayacağız" dedi.

ALTUN: KÖKÜ KAZININCAYA KADAR...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gara'da Pençe Kartal-2 Harekatının sona ermesi hakkında, "Milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır. Güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla, terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edecektir" dedi.

ÇAVUŞOĞLU: KALLEŞÇE ÖLDÜRÜLDÜLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Kahraman askerimizin karşısına çıkamayan korkak terör örgütü 13 masum vatandaşımızı kalleşçe öldürdü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 teröristin öldürüldüğü, 2 teröristin sağ ele geçirildiği, bölgenin büyük ölçüde terör örgütünden temizlendiği ve 10 Şubat 2021'de başlatılan operasyonun tamamlandığı bildirilmişti. Yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan ve vurularak şehit edilen 13 vatandaşın naaşlarına ulaşıldığı belirtilmişti.

BAHÇELİ: PKK'NIN SONU GÖRÜNDÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise şu ifadeleri kullandı:

"Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine ve mücavir alanlara yuvalanmış bölücü teröristleri temizlemek amacıyla 10 Şubat 2021 tarihinde başlayan Pençe Kartal-2 Harekâtı başarıyla icra edilmiştir. Müteakiben kahraman askerlerimizin üslerine intikali emniyetle sağlanmıştır.

Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milli Savunma Bakanımızı, komuta heyetimizi ve harekâta katılan bütün kahraman askerlerimizi yürekten kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum. Hainlere göz açtırmadılar, manevra sahası bırakmadılar. Nitekim PKK’nın sonu da göründü.

PKK/YPG demek insana ve insanlığa ait olan her değer ve emanetin imhası demektir. Hain örgüt tarafından kaçırılıp bir mağarada alıkonulan on üç sivil vatandaşımızın katledilmesiyle ilgili acı haber milli yüreklere ateş topu gibi düşmüştür. Nihayetinde söz hükmünü kaybetmiştir!

Şehit olan hem kahraman askerlerimize de hem de aziz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum. Başımız Sağolsun diyorum. Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum.

Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. Ve teröristtir.

Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır: Ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet."

KURTULMUŞ: KARARLILIKLA VE AMANSIZ BİR ŞEKİLDE...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Kalleş terör örgütlerine ve onların destekçilerine karşı verdiğimiz mücadelemizi kararlılıkla ve amansız bir şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

AKŞENER: TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞ OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, "PKK terör örgütü tarafından Gara'da şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun..." dedi.

DAVUTOĞLU: TERÖRE LANET OLSUN

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Teröre lanet olsun! Hain terör örgütü tarafından kaçırılarak, alıkonuldukları mağarada şehit edilen masum sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN MESAJ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü tarafından şehit edilen 13 vatandaşımıza Allah’tan rahmet; yakınları ve sevenlerine baş sağlığı dilerim. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

YAVAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Pençe Kartal hareket bölgesinde 13 sivil vatandaşımız hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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