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Son dakika haberi Altun'dan Pençe Kartal mesajı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gara'da Pençe Kartal-2 Harekatının sona ermesi hakkında, "Milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır. Güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla, terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edecektir" dedi.

Son dakika: Altun'dan Pençe Kartal mesajı! - Haber
Altun'dan Pençe Kartal mesajı!
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HABERTURK.COM

Kuzey Irak'ın Gara bölgesine düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatının sona ermesi sonrası açıklamalar yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, operasyonların terörün kökü kazınıncaya kadar devam edeceğini söyledi.

Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, sadece terör örgütüyle değil teröre destek veren, paravanlık yapan ve terörü meşrulaştıran, normalleştiren kişi ve yapılarla da mücadelesini sürdürecektir.

Terör, sadece elinde silah olan teröristlerle değil, ona destek veren sivil görünümlü ikiyüzlülerle de kendine alan açmaya çalışmaktadır. Devletimiz ve milletimiz buna müsaade etmeyecek, eli kanlı terör örgütlerine ve bunlara arka çıkan odaklara hiçbir zaman fırsat vermeyecektir.

PKK’yı gerek Türkiye’de gerekse Suriye ve Irak’ta meşru göstermeye çalışan odaklar bu katiller sürüsüyle ortaktır. PKK terör örgütünü kınamaktan dahi kaçınanların da, açıklamalarında kalleş örgütün adını anmayıp onu aklamaya çalışanların da ellerinde şehitlerimizin kanı vardır.

Terör örgütü PKK ve onun sivil görünümlü destekçileri sadece emir aldıkları kirli odakların kiralık katilliğini yapmaktadır. Küresel vesayet odaklarının taşeronluğunu yapan bu alçak terör örgütünün, kölelik yaptığı yapıların çıkarına hizmet etmekten başka bir amacı yoktur.

Hiyerarşik olarak terör örgütünün parçası olan yapıların yanında duranları bir kez daha esaslı sorular bekliyor. Masum ve silahsız vatandaşların kalleşçe şehit edilmesi karşısında yine hiçbir şey olmamış gibi tuttuğunuz yola devam mı edeceksiniz?

Bu hainlere açık ve net bir şekilde soruyoruz. Teröre açıktan ya da örtülü destek vermeyi, bu yapıları normalleştirip onlara meşruiyet sağlamaya çalışmayı sürdürecek misiniz? Elbette sürdürecekler. Zira efendilerinden aldıkları emir bu yönde!

Ülkemizin bütün terör örgütlerine karşı verdiği kararlı mücadele, bölgemizin güvenlik ve huzuru için de hayati önemi haizdir. Devlet olarak her bir vatandaşımızın huzur ve güvenliği için terör örgütlerinin silahlı ve sivil unsurlarının karşısında duracağız.

Bölgemizi terör örgütleri eliyle dizayn etmeye çalışanlara, sınırları değiştirme heveslilerine ve yüz milyonlarca insanın huzurunu kaçırmaya çalışan şer odaklarına asla müsaade etmeyeceğiz.

İsmini değiştirerek terör örgütü sıfatından kurtulmaya çalışan PKK’nın gerçekte ne olduğunu, kimler tarafından desteklendiğini, hangi kirli amaca hizmet ettiğini, ülkemize ve milletimize karşı nasıl bir düşmanlık beslediğini tüm dünyaya anlatmaya var gücümüzle devam edeceğiz.

İsmini değiştirerek terör örgütü sıfatından kurtulmaya çalışan PKK’nın gerçekte ne olduğunu, kimler tarafından desteklendiğini, hangi kirli amaca hizmet ettiğini, ülkemize ve milletimize karşı nasıl bir düşmanlık beslediğini tüm dünyaya anlatmaya var gücümüzle devam edeceğiz.

Türkiye bu kirli ilişkileri açık etme ve bütün terör örgütlerinin belini kırma gayretinden bir an bile geri durmayacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ne terör örgütlerine ne de onların sahiplerine, uzantılarına ve destekçilerine geçit verecektir.

Bir kez daha şehitlerimize rahmet, milletimize, şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Vatan bölünmez, bölünmeyecek. Teröre ağır darbeler indirmeye devam edecek, kökünü kazıyacağız!"

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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