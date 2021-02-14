11 şehidin kimliği tespit edildi 0:00 / 0:00

İHA

Gece saatlerinde helikopterlerle Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı’na otopsi için getirilen 13 cenazenin kimlik tespit çalışmaları sürerken, çocukları uzun süreden beri teröristlerin delinde bulunan bazı aileler de adli tıp kurumu önüne gelerek beklemeye başladı.

İHA'nın haberine göre, TSK’nın Gara bölgesinde yürüttüğü Pençe Kartal-2 Harekatı sırasında bir mağarada 13 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, cenazeler kimlik tespitleri için Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına getirildi.

PKK’nın infaz ederek şehit ettiği 13 kişinin, teröristlerin uzunca süredir alıkoyduğu asker ve polisler olup olmadığı da araştırılırken, haberi alan bazı aileler de adli tıp kurumu morguna geldi.

17 Eylül 2015 tarihinde görev yerine giderken Tunceli’de kaçırılan Astsubay Semih Özbey’in de babası Gürsel Özbey adli tıp kurumuna gelerek askeri yetkililer ile birlikte kimlik tespiti için içeri alındı.

Polis ekipleri adli tıp kurumu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, askeri yetkililer de adli tıptaki işlemlerde hazır bulundu.

MALATYA VALİSİ, 10 ŞEHİDİN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

Malatya Valisi Aydın Baruş ise, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından 10'unun kimliklerinin belirlendiğini söyledi.

Baruş, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, 10 Şubat 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edildiği tespit edilen 13 kişiyle ilgili açıklama yapacağını söyleyerek konuşmasına başladı.

Aydın Baruş, 2015 ve 2016 yıllarında PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak yaklaşık 6 yıl Irak'ın kuzeyinde, değişik bölgelerinde gezdirilerek en son Gara bölgesinde "sözde cezaevinde" tutulurken şehit edilen Türk vatandaşlarının Malatya Adli Tıp Kurumundaki otopsi çalışmalarının devam ettiğini belirten Baruş, şöyle konuştu:

"Yapılan otopsi işlemleri sonucunda 13 evladımızın 10'unun kimliği tespit edilmiştir. Kimliği tespit edilen evlatlarımızın, 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl kara yolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, 28 Temmuz 2015 tarihinde izinli gittiği Erzurum ilinden ailesiyle birlikte dönerken Lice-Bingöl yol ayrımında alıkonulan Mersin nüfusuna kayıtlı Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Sedat Yabalak, 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan Karayolunda alıkonulan Malatya nüfusuna kayıtlı Rize İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personel astsubay başçavuş Semih Özbey, 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür yolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı er Adil Kavaklı, 24 Temmuz 2016 tarihinde Lice ilçesi Berkirin Deresi mevkisinde ailesiyle birlikte seyir halindeyken alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Vedat Kaya, 15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır kara yolunda alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli jandarma er Süleyman Sungur, 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari Çukurca kara yolunda alıkonulan Eskişehir nüfusuna kayıtlı Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli uzman erbaş Mevlüt Kahveci, 2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli Pülümür kara yolunda alıkonulan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Erzincan'daki birliğine katılmak üzere yola çıkmış olan topçu er Müslüm Altuntaş, Adıyaman nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Aydın Köse ve ayrıca Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Muhammet Salih Kanca oldukları anlaşılmıştır."

Hain saldırıda şehit edilen üç kişinin kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Baruş, "Malatya Adli Tıp Kurumunda cumhuriyet savcısı, adli tıp kurumu uzmanları tarafından yapılan otopsilerin sonuçlarına göre evlatlarımızın yakın mesafeden ateş edilmek suretiyle 12'sinin baş bölgesinde, birinin de göğüs bölgesinde mermi giriş çıkışı olduğu tespit edilmiştir. Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırıcı sonucunda şehit olduğuna yönelik söylentileri tamamen yalan ve alçakça bir provokasyondur." ifadelerini kullandı.

Vali Baruş, şöyle devam etti:

"Şehitlerimizin aileleri de ilimize intikal halinde olup evlatlarının naaşlarının görgüleri başsavcılık tarafından kendilerine bizzat yaptırılacaktır. Evlatlarımızı şehit eden PKK terör örgütü mensubu 48 terörist, kahraman TSK unsurları tarafından etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. PKK terör örgütüyle mücadelemiz amansızca devam edecektir. Şehit olan evlatlarımıza Allah'tan sonsuz rahmet, ailelerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

Baruş, şehit edilen vatandaşlar için Malatya'da tören düzenleneceğini, defin işlemleri için ailelerinin arzusu dahilinde çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Açıklama sırasında Baruş'a, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de eşlik etti.

Şehit Polis Memuru Sedat Yabalak

5 BUÇUK YILDIR REHİN TUTULUYORDU

13 vatandaşın terör örgütünce kalleşçe şehit edilmesinin ardından, Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan şehit polis memurunun kardeşi Ahmet Yabalak, teşhis için Malatya'ya gitti.

Kardeşi tarafından teşhis edilen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Sedat Yabalak'ın cenazesinin memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.

Yabalak, kayınbabasını ziyarete gittiği Erzurum'dan görev yeri olan Şanlıurfa'ya dönerken 28 Temmuz 2015 yılında, Lice-Diyarbakır karayolu üzerinde, eşi Burcu Yabalak ve 3 çocuğunun gözleri önünde PKK tarafından kaçırılmıştı.

Şehit edilen Er Adil Kabaklı

Şehit edilen 13 kişinin arasında, 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı’daki birliğine gitmekte iken Tunceli Pülümür karayolunda kaçırılan Osmaniyeli er Adil Kabaklı’nın da olduğu bildirildi.

Aslen Osmaniye’nin Kadirli ilçesi nüfusuna kayıtlı Er Adil Kabaklı Ağrı'da vatani görevini yapmakta iken birliğine dönüş esnasında Tunceli Pülümür karayolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılmıştı.

Bugün Gara bölgesinde PKK tarafından şehit edilen 13 kişi arasında bulunan Adil Kabaklı’nın Gaziantep'te yaşayan annesi Cennet Kabaklı ve ailesi Malatya’ya giderek Adil Kabaklı’yı teşhis etti. Şehit Adil Kabaklı’nın annesinin yaşadığı Gaziantep'te mi yoksa memleketi Osmaniye'de mi defnedileceği henüz netlik kazanmadı.

Şehit edilen Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci

ESKİŞEHİR'E DE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit edilen 13 Türk vatandaşı arasında bulunan Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci´nin (31),acı haberi de Eskişehir´in Tepebaşı ilçesinde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

2016 yılında görevli olduğu Hakkari´nin Çukurca ilçesinde PKK´lı teröristlerce kaçırılan oğlunun şehit haberini alan acılı baba Ali Şan Kahveci cenazesini teslim almak için Malatya´ya doğru yola çıktı. Baba Ali Şan Kahveci' nin şehit oğlunun cenazesini otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Eskişehir´e getireceği öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci´nin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan ailenin yakınları, başsağlığı için evin bahçesinde toplandı.

2016 YILINDA KAÇIRILMIŞTI

Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, 2016 yılı Eylül ayında Hakkari´nin Çukurca ilçesine bağlı Doğanlıköyü yakınlarında yol kesen PKK´lı teröristlerce kaçırılmıştı. O günden beri kendisinden haber alınamayan Kahveci´nin cenazesi bugün PKK´lı teröristler tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşının arasında bulundu.

Şehit edilen Uzman Çavuş Hüseyin Sarı

KAHRAMANMARAŞ'TA DA AYNI ACI

Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın (32) Kahramanmaraş'taki baba ocağına da ateş düştü. 13 Ağustos 2015'te Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda PKK'lı teröristlerce kaçırılan Hüseyin Sarı'nın şehadet haberi sonrası, Kahramanmaraş'taki babası Hasan ile annesi Bedia gözyaşlarına boğuldu.

Emine Sarı ile evli olan şehit, Malatya'daki işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Şehit edilen Vedat Kaya

ANNE BABASI EVLAT NÖBETİNDEYDİ

Terör örgütü PKK'nın Gara'da kalleşçe şehit ettiği 13 kişinin arasında İstanbul’da polis memuruyken Muş’ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından eşinin gözü önünde kaçırılan Vedat Kaya'nın da (28) olduğu bildirildi.

Kaya'nın babası Şehmus Kaya, 529 gündür HDP önünde evlat nöbeti tutuyordu. Gara'da 13 vatandaşın terör örgütünce kalleşçe şehit edilmesinin ardından Mardin’de yaşayan ve 529 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan anne Emine ve baba Şehmus Kaya, teşhis için Malatya'ya gitti.

Anne ve babası tarafından teşhis edilen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Vedat Kaya’nın cenazesinin memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.

Vedat Kaya, İstanbul’da polis memuruyken eşiyle birlikte Muş’ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından yaklaşık 5 buçuk yıl önce kaçırılmıştı. Annesi Emine ve babası Şehmus Kaya, 529 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlatlarını teröristlerin elinden kurtarmak için nöbet tutuyordu.

Şehit edilen Aydın Köse

EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Aydın Köse'nin Adıyaman'daki ailesine de şehadet haberi verildi.

Kahta ilçesinde yaşayan Köse ailesinin evine giden Kahta Kaymakamı Abdil Koç, İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Abdulkadir Ceren, Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Köse'nin Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Köse'nin cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Şehit edilen Jandarma Personel Astsubay Başçavuş Semih Özbey

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Jandarma Personel Astsubay Başçavuş Semih Özbey, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Sabaha karşı Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına getirilen şehit Özbey'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, işlemlerin ardından tören mangasının omuzunda Malatya Şehir Mezarlığı Camisi'ne getirildi.

Özbey için düzenlenen törene, şehidin babası eski Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, annesi Sadiye Özbey ile aile fertleri ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı'nın yanı sıra diğer yetkililer katıldı.

Milletvekili Öznur Çalık, tören boyunca şehidin annesi Sadiye Özbey ile yakından ilgilenerek onu teskin etmeye çalıştı.

18 Eylül 2015'te Tunceli-Erzincan kara yolunda alıkonulan Rize İl Jandarma Komutanlığında görevli şehit Özbey'in naaşı, İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kaldırdığı namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Şehit edilen Er Süleyman Sungur

2015 YILINDA KAÇIRILMIŞTI

Gara'da 13 vatandaşın terör örgütünce kalleşçe şehit edilmesinin ardından Siirt’te yaşayan ve HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler arasında yer alan anne Şirin Sungur, teşhis için Malatya'ya gitti. Annesi tarafından teşhis edilen er Süleyman Sungur’un cenazesinin memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit er Süleyman Sungur, Bingöl’de vatani görevini yaptığı sırada 2015 yılında dağıtım izni için memleketi Siirt’e giderken Lice yolunda otobüsten indirilerek terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılmıştı. Anne Şirin Sungur, 19 Eylül 2019 yılında HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek evlatları için nöbet tutan ailelerle birlikte oturma eylemine katılmıştı.

Şehit edilen Er Sedat Sorgun

ERZURUM'A DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit edilen 13 kişiden biri olan Er Sedat Sorgun'un acı haberi Erzurum'daki ailesine verildi. Van'da vatani görevini yapan Er Sedat Sorgun, 2015 yılında Şanlıura'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan teysesi Halime Şehitoğlu'nu ziyaret ettikten sonra memleketi Erzurum'a dönüş yolunda Diyarbakır Lice'de yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı.

O günden bugüne kendisinden bir haber alınamayan Sorgun'un teyzeleri Macide Uslu ile Halime Şehidoğlu, Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan annelere katılmıştı. Dayısının eşi Elvan Çoban, Erzurum'da Diyarbakır annelerine verilen destek mitinginde Sedat Sorgun'un kaçırılmasıyla ilgili açıklama yapmış 'Sedat'ı istiyoruz' demişti.

ACI HABER BUGÜN GELDİ



Babaocağı Erzurum'a gelirken PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan Er Sedat Sorgun'la ilgili acı haber bugün alındı. Gara'da hunharca şehit edildiği belirlenen Sorgun'un acı haberini yetkililer merkez Yakutiye ilçesinde yaşayan ailesine verdi. Askeri yetkililer tarafından iletilen haber sonrası vatandaşlar evlerinin pencerelerine Türk bayrağı astı.



Küçük yaşta annesini kaybeden Sedat Sorgun'u üvey annesi Aynur Sorgun yetiştirdi. Şehit Sedat Sorgun, baba Nihat Sogun'un 4 erkek çocuğundan ikincisi.