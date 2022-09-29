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Terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk: "Faciayı önledik"

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden 5 çocuk babası polis memuru Abdulkadir Öztürk, Mersin Polisevi'ne düzenlenen saldırıda yaşananları gazetecilere anlattı. Öztürk, "O anda polisevinde 100'e yakın insan vardı, bir facia olabilirdi. Teröristlerin içeri girmesine engel olarak faciayı önledik. Teröristlerle aramızda 30 metre mesafe vardı. Çocuklarım gözümün önüne geldi. Hayatın bir çizgisi var, o son çizgiye geliyorsun. Çocuklar mecbur gözünüzün önüne geliyor. Yine de vatanıma, milletime canım feda olsun diyorsun" diye konuştu

Mersin'deki terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk:
"Faciayı önledik"
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AA

Mersinin Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk, "Polisevinde 100e yakın kişi konaklıyordu, bir faciayı önledik." dedi.

Öztürk, tedavisinin sürdüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gazetecilere, saldırıda dizinden ve karnından yaralandığını, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Olay anını anlatan 49 yaşındaki 5 çocuk babası Öztürk, "Saldırı öncesinde nöbet kulübesindeydim. Silah sesleri duyunca eğitim ağaçlarımız var, onların arasından ön taraftaki nizamiyeye doğru koştum. Ağaçların arasından çıkar çıkmaz dizime mermi yedim. Oraya varır varmaz zaten ilk mermiyi ben yedim, sonrasında karşılık verdim." diye konuştu.

Öztürk, saldırının polisevinin kalabalık olduğu anda gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Polisevinde 100e yakın kişi konaklıyordu, bir faciayı önledik. Teröristlerle aramda 30 metre mesafe vardı. O an insan hayatının sonunun geldiğini, vatanına, milletine canını feda edileceğini düşündüm. O an ateşin içine giriyorsunuz, ölüm hiç aklınıza gelmiyor. Arkadaşımın da yerde yattığını görünce aklıma hiçbir şey gelmedi. Bir candır, devletime ve milletime feda olsun dedim. O (polis memuru Sedat Gezer) şehit oldu, keşke biz de olabilseydik. Demek ki bize nasip olmamış. Herkese nasip olmuyor."

"ÇOCUKLARIM GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELDİ"

Teröristlerin üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirme anına şahit olduğunu dile getiren polis memuru Öztürk, "Ben yerde yatıyordum, vurulmuştum. Onlar bizim kulübeye bir de el bombası attılar, sonrasında yandı. O da yere düştü. Sonrasında bizi ambulansla hastaneye getirdiler. Birini biz vurduk, diğeri de kendini patlattı." ifadesini kullandı.


Öztürk, saldırıda 5 çocuğunun gözünün önüne geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarım gözümün önüne geldi. Hayatın bir çizgisi var o son çizgiye geliyorsun. Çocuklar mecbur gözünüzün önüne geliyor. Yine de vatanıma, milletime canım feda olsun diyorsun. O an Bir yere saklanayım diye düşünmüyorsun. Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, İl Emniyet Müdürümüz, şube müdürlerimiz bizden hiçbir şey esirgemediler. Hastane personelimiz de bizi ve ailemizi hiç yalnız bırakmadılar."

Mersinde iki kadın terörist tarafından 26 Eylülde polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü. Terör saldırısının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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