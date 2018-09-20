SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
'Ne yapsam da ailenin acısını dindiremem'
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Son dakika... Cinayet gibi kaza kamerada! 10 yıl hapis cezası verildi

Ters yöne girerek Beyza’nın ölümüne neden olan sürücüye 10 yıl hapis

Kartal’da ters yöne girerek 17 yaşındaki Elif Beyza Solmaz’ın ölümüne neden olan minibüs şoförü, “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan genç Beyza'nın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

20.09.2018 - 12:22 | Güncelleme: İHA

Kartal Orhantepe Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde 30 Aralık 2017 tarihinde minibüs şoförü Mehmet Ali Demir (24), Maltepe istikametinde seyir halindeyken ters yöne girerek yolun karşısına geçmek isteyen 17 yaşındaki Elif Beyza Solmaz ve babası Naci Solmaz’a çarpmıştı. Kazada Elif Beyza Solmaz hayatını kaybederken, babası ise yaralanmıştı.
İHA'nın haberine göre, olayın ardından tutuklanan minibüs şoförü Mehmet Ali Demir hakkında, “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Anadolu 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Ali Demir cezaevinden getirilirken, kazada hayatını kaybeden Elif Beyza Solmaz’ın ailesi ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“GÜRÜLTÜ DUYDUM, MAKTÜLÜ KALDIRIMA SIKIŞTIRMIŞTI"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Nuran Sarı, kaza anını gördüğü ve maktulü tanımadığını söyleyerek, “Kazadan çok etkilendim. Olay günü kurstan çıktım, yolun karşısına geçecektim. Büyük bir gürültü duydum. Arkamı dönüp baktığımda minibüsün yolun ortasında bulunan kaldırıma maktulü sıkıştırdığını gördüm. Minibüs ters yönden gitmekteydi” dedi.

“AİLE BİREYLERİ ÇÖKTÜ" 

Bunun üzerine söz alan mağdur avukatı Tuğba Bulut Yamaç, “Sanık, ters yöne hızlı girerek suçu işlemiştir. Bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum. Ayrıca müvekkillerim olayın etkisini halen atlatamamışlardır. Baba, psikolojik yönden çok nadir görülen dermatolojik bir rahatsızlığa yakalanmıştır. Ayrıca anne ve diğer aile bireyleri de psikolojik olarak çökmüştür” diyerek sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

“İBRET OLSUN DİYE ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILSIN"

Kazada hayatını kaybeden Elif Beyza Solmaz’ın annesi Elif Solmaz, “Süratli araç kullanılmasından dolayı olay meydana gelmiştir. Eşim olan mağdur da artık tek başına kıyafetlerini dahi giyip çıkartamıyor. Ailecek çok kötü durumdayız. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Baba Naci Solmaz, “Minibüs şoförleri bu tarz kazalara halen sebebiyet vermektedir. İbret olsun diye sanığa üst sınırdan ceza verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.
Son sözü sorulan sanık Mehmet Ali Demir ise, “Ne yapsam da ailenin acısını dindiremem. Onlar beni kötü biliyorlar” diyerek pişman olduğunu söyledi.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE 10 YIL HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ali Demir’i “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan alt sınırdan uzaklaşarak 12 yıl hapse çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını dikkate alan mahkeme heyeti, cezada indirime giderek sanığın 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Öte yandan mahkeme, sanığın ehliyetinin 3 yıl süreyle geri alınmasına karar vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Genç Beyza'nın hayatını kaybettiği kaza kamerada
Görüntülerde genç kız babasıyla yolun karşısına geçiyor. Bu sırada ters yönden gelen minibüs baba ve kızın çarpıyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X