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Teşkilat 5. yeni bölüm fragmanı yayında! Teşkilat 4. son bölüm

Teşkilat dizisi yeni bölümleri ile TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde Deniz Aysan ile Çağlar Ertuğrul'un yer aldığı dizi yeni bölümleri ile Pazar akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Yeni bölümünden ipuçları içeren Teşkilat 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Teşkilat 4. son bölüm özeti...

Teşkilat 5. yeni bölüm fragmanı yayında! Teşkilat 4. son bölüm

Teşkilat 4. son bölümde; ekibin operasyonu ile planları bozulan Zayed Fadi intikam almak istiyor. Fadi, Serdar’ı da yok edilecekler listesinin başına yerleştiriyor. Teşkilat 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

TEŞKİLAT 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI


TEŞKİLAT 4. SON BÖLÜM

Serdar’ın Berlin’den çıkıp çıkmadığını öğrenmek için adamlarını seferber ediyor. Serdar ise Fadi ve adamlarını Berlin’i terk ettiğine inandırıyor. Ekip elde ettiği istihbaratla Fadi’nin provokasyonlarını önlemek için harekete geçiyor. Serdar ve ekibin Berlin’i terk etmeyerek tüm planları alt üst etmesi, Ceren’i zor duruma sokuyor.

Ceren, artık kendini Fadi’ye yeniden kanıtlamak zorunda.

Fadi’nin adamlarının desteği ile Neo-Nazi grupları Berlin’de gurbetçi Türklere saldırıyor. Ekip bu saldırıların önüne geçmek için tehlikeli bir oyun kuruyor. Serdar farklı bir kimlikle Neo-Nazilerin içine sızıyor.

Serdar bu zorlu görevde geçmiş travmalarının etkisinde kalıyor. Gurbetçi Türklere karşı provokasyonlara engel olmaya çalışan ekip, uluslar arası bir krizin içine sürükleniyor.

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