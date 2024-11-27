Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar: Samet Aybaba, Brad Friedel, Onur Göçmez, Işıl Zeybek
Beşiktaş Kulübü yönetiminde kötü gidişin ardından ayrılıklar devam ediyor. Beşiktaş, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile de gece yarısı yolların ayrıldığını duyurmuştu. Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi. Göçmez'in istifa kararından sonra Beşiktaş'ta iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını sundu.
Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor.
Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel’a katkıları için dün gece teşekkür edilirken,
Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi.
GECE YARISI İKİ AYRILIK
Beşiktaş, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile de gece yarısı yolların ayrıldığını duyurdu.
BİR İSTİFA DAHA GELDİ!
Beşiktaş’ta iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek istifasını sundu.