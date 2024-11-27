Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar: Samet Aybaba, Brad Friedel, Onur Göçmez, Işıl Zeybek Beşiktaş Kulübü yönetiminde kötü gidişin ardından ayrılıklar devam ediyor. Beşiktaş, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile de gece yarısı yolların ayrıldığını duyurmuştu. Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi. Göçmez'in istifa kararından sonra Beşiktaş'ta iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını sundu.

Habertürk Giriş: 27.11.2024 - 09:54 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:22 facebook

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