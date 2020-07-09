Reuters

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin 5'inci seviye otonom sürüş teknolojisine ulaşmaya "çok yakın" olduğunu söyledi.

5'inci seviye otonom araçlar, sürücünün hiçbir müdahalesi olmadan A noktasından B noktasına gidebilen araçlar olarak

adlandırılıyor.

Taşıtların kendi kendilerine sürme becerisi 1'den 5'e kadar olan bir ıskalada değerlendiriliyor. Çin'de düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda (WAIC) yayımlanan video mesajında, Musk teknolojinin temel fonksiyonlarının bu sene içerisinde tamamlanacağına inandığını söyledi.

Musk ayrıca, Tesla'nın yeni bir soğutma sistemi ve ısı dağıtma sistemi üzerinde çalıştığını, bu sayede araçlara daha gelişmiş bilgisayarların konulabileceğini söyledi.

Son yıllarda, otomotiv ve teknoloji firmaları otonom araç geliştirme çalışmalarına milyarlarca dolar harcadılar.

Henüz test aşamasında olan bu araçlar, geliştirme maliyetlerinin yüksekliği sebebiyle firmaların işbirliği yapmasına yol açıyor.