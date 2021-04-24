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Thodex nedir? Thodex sahibi kim? İşte tüm merak edilenler ve yaşananlar

Thodex nedir? Kripto para yatırımcıları başta olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Özellikle yaşanan mağduriyetler ve başlayan yasal süreçle beraber "Thodex sahibi kim?" sorusu da merak ediliyor. Peki, Thodex nedir? Thodex sahibi kim? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

Thodex nedir? Thodex sahibi kim? İşte tüm merak edilenler ve yaşananlar

Kripto para piyasalarında şok etkisi yaratan Thodex olayı, mağduriyetler ve işletilen hukuki süreçle birlikte son günlerin en çok konuşulanları arasında yer alıyor. Süreçle ilgili en çok merak edilenler arasında ise "Thodex nedir? Thodex sahibi kim?" sorularının cevabı yer alıyor. Peki, Thodex nedir? İşte merak edilenler...

THODEX NEDİR?

Thodex, kripto paraların alım-satımına aracılık eden Türkiye'nin ilk global kriptopara borsasıdır. 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından Koineks ismiyle kurulan şirket, kuruluş zamanına göre Türkiye’nin dördüncü kripto para borsası oldu. Türkiye’nin ilk Bitcoin ATM’sini kuran şirket, 2020 yılında ise Türkiye’den global pazara açılan ilk kriptopara borsası oldu. Thodex, 21 Nisan 2021'de yaptığı açıklama ile işlemlerin durdurulduğunu duyurdu.

THODEX OLAYI NEDİR?

Yerli kripto para borsası Thodex'e erişim 19 Nisan'da durdu. 30 saattir erişemediği borsada işlem yapanlar, Thodex borsasının sahibi Koineks A.Ş. şirketi yetkilileri hakkında suç duyurularında bulunmaya başladı. 2017 yılında kurulan yerli kripto para borsası Thodex, 21 Nisan’da yaptığı açıklama ile işlemlerin durdurulduğunu duyurdu. Böylelikle son günlerin en çok konuşulan olayı da başlamış oldu.

Suç duyuruları sonunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex'e yönelik operasyon başlattı.

Soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı olarak başlatılan operasyonla Thodex'le irtibatlı oldukları tespit edilen 78 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 78 kişiden 62'si yakalandı.

Baş şüpheli ve Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan'da Arnavutluk'taki Tiran Uluslararası Havalimanı'na gittiği belirlenen Özer'in, bu ülkede bulunduğu teyit edildi.

Bu kapsamda, Özer hakkında kırmızı bülten yayımlanması amacıyla Başsavcılık tarafından düzenlenen evrak İçişleri Bakanlığına iletildi. Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla Arnavutluk'ta tutuklanması için Başsavcılıktan temin edilen belgeler, Adalet Bakanlığı'nca yapılan tercüme işleminin ardından gereği için Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına gönderildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma işlemleri devam ederken, Adalet Bakanlığının Özer hakkında kırmızı bülten yayımlanması ve şüphelinin Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik taleplerinin sonuçları bekleniyor. Bunanla birlikte Interpol, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e bugün saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkardı.

THODEX'İN SAHİBİ KİM?

Thodex'in sahibi tanımı teknik olarak doğru değildir. Ancak Thodex, Koinex bünyesinde faaliyet gösteren bir kripto para borsasıdır. Kurucusu ise Faruk Fatih Özer'dir

Faruk Fatih Özer 1994 yılında Kocaeli'nde doğdu.

Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.
Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı.
Özer, son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.

Thodex'in internet sitesinin kapanmasının ardından Faruk Fatih Özer'in Twitter ve Instagram hesaplarını kapattığı da görünüyor.

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