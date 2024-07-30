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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şirketler THY, Beyrut seferini bir kez daha iptal etti - İş-Yaşam Haberleri

        THY, Beyrut seferini bir kez daha iptal etti

        İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırıları nedeniyle, Türk Hava Yolları (THY) Beyrut'a yapacağı seferi bugün de iptal etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 22:25 Güncelleme: 30.07.2024 - 22:25
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        THY'nin Beyrut seferi iptal
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        Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine bugün akşam saatlerinde İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi. Ölü ve yaralıların olduğu saldırılar nedeniyle ülkeye yapılan uçuşlarda aksamalar yaşanıyor. Güvenlik nedeniyle iki gündür seferlerini iptal eden THY, bu gece Beyrut’a yapacağı seferi de iptal etti.

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