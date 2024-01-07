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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şirketler THY Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları seferden çekme kararı aldı - İş-Yaşam Haberleri

        THY Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları seferden çekme kararı aldı

        Türk Hava Yolları (THY), filosundaki 5 "Boeing 737 MAX 9" tipi uçağını seferden çektiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 01:09 Güncelleme: 07.01.2024 - 01:09
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        THYden Boeing 737 MAX 9 tipi kararı
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        THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, filodaki bu uçakların uçuş güvenliği nedeniyle seferlerden çekileceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Alaska Airlines'ın Boeing 737 MAX 9 uçağında yaşanan olay akabinde otoritelerin ön incelemesi sonucunda THY filosunda bulunan 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağın da tedbir amaçlı incelenmesi istenmiştir. Olaydaki teknik inceleme süreci tamamlanıp, otoritelerce talep edilen önlemler alınana kadar THY, filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağını ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı almıştır. Uçuş emniyeti en önemli önceliğimizdir."

        The Associated Press

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        #thy
        #Boeing 737 Max
        #haberler
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