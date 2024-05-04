THY EMLAK KONUT ARVANUTKÖY PROJESİNE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Projeye 461 bin 361 başvuru yapıldığını ifade eden Erdem, “Vatandaşımızın büyük teveccüh gösterdiği projemizde beklenen kura çekilişini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin de özellikle gençlerin, engelli, şehit ve gazi yakınlarının da ev sahibi olmasını istediği bu projede; toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan hakkı tanıdık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın öncülüğünde Emlak Konut olarak, erişilebilir konut alanında yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.