Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kurası saat kaçta başlıyor, kura canlı yayını nereden izlenir?
Toplamda 10 etaptan oluşan Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'nin ilk iki etabı için kuralar bugün çekiliyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 olmak üzere 2 bin 894 bağımsız bölümden oluşan proje için 461 bin 361 başvuru yapıldı. Bugün gerçekleşecek kura noter huzurunda ve canlı yayında olacak. İşte, Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura çekim saati ve canlı yayın ekranı...
Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura çekimi için geri sayım başladı. 461 bin 361 vatandaşın başvurduğu projenin ilk iki etabının kurası bugün çekilecek. Projede, 1+1, 2+1 ve 3+1 olmak üzere üç farklı daire tipi yer alıyor. Peki, Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi saat kaçta ve nereden izlenecek? İşte, detaylar...
THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul’da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile hayata geçirilen ‘Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura çekimi 4 Mayıs 2024 Cumartesi yani bugün gerçekleştiriliyor. Çekiliş, saat 10.00'da Emlak Konut sosyal medya hesaplarından canlı olarak başlayacak.
YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI
Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura çekimi sosyal medya üzerinden canlı olarak gerçekleşecek.
YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ 1+1, 2+1 VE 3+1 DAİRE FİYATLARI
Emlak Konut tarafınan açıklanan rakama göre; daire fiyatları, 3 milyon 370 bin TL ile 7 milyon 700 bin TL arasında değişiyor.
SIFIR ATIK ALTYAPISINA SAHİP MODERN YAŞAM ALANI OLARAK GELİŞTİRDİK
İstanbul Arnavutköy’de hayata geçirilen Yenişehir Evleri Projesi’ne, İstanbul’da ikamet eden ve ilk evini alacak vatandaşların müracaat ettiğini belirten Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, şunları kaydetti:
“Büyük bir kent vizyonuyla, mahalle kültürünü yansıtan, yatay mimari anlayışıyla tasarladığımız, 10 etaptan oluşan Yenişehir Evleri Arnavutköy Projemizin 2 bin 894 bağımsız bölümden oluşan ilk iki etabını hak sahipleriyle buluşturuyoruz.
Çalışmalarını Türk Hava Yolları ile iş birliği içinde yürüttüğümüz bu projemizi, güvenli yapıların yanı sıra, estetik ve yenilikçi dokunuşlarla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık altyapısına sahip modern bir yaşam alanı olarak geliştirdik.”
THY EMLAK KONUT ARVANUTKÖY PROJESİNE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
Projeye 461 bin 361 başvuru yapıldığını ifade eden Erdem, “Vatandaşımızın büyük teveccüh gösterdiği projemizde beklenen kura çekilişini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin de özellikle gençlerin, engelli, şehit ve gazi yakınlarının da ev sahibi olmasını istediği bu projede; toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan hakkı tanıdık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın öncülüğünde Emlak Konut olarak, erişilebilir konut alanında yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
PEŞİN ALIMLARDA YÜZDE 25 İNDİRİM YAPILACAK!
“Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi” ilk iki etabı kapsamında, 43 adet 1+1, bin 851 adet 2+1 ve bin adet 3+1 daire tipi bulunuyor. Emlak Konut, erişilebilir satış şartları politikasını Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesinde de uygulamaya devam ediyor.
Peşin alımlarda yüzde 25 indirim yapılacak olan proje kapsamında, 24-36-48-60 ay vade seçenekleri de bulunuyor. Ayrıntılı bilgilere "emlakkonut.com.tr" adresinden ve 444 36 55 telefon numarasından ulaşabilecek.