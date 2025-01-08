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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY'nin yolcu sayısı geçen yıl 85 milyonu aştı - İş-Yaşam Haberleri

        THY'nin yolcu sayısı geçen yıl 85 milyonu aştı

        Türk Hava Yollarının (THY), 2024'te toplam yolcu sayısı 85,2 milyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 22:42 Güncelleme: 08.01.2025 - 22:42
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        THY'nin yolcu sayısı geçen yıl 85 milyonu aştı
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        THY, Aralık 2024'e ilişkin trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.

        Ocak-Aralık 2023 döneminde 83,4 milyon olan THY'nin toplam yolcu sayısının, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 2,1 artarak 85,2 milyon olarak gerçekleştiği bildirildi.

        Açıklamada şunları kaydedildi:

        "Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Aralık 2023 döneminde 29,8 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 6,4 artarak 31,7 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı Ocak-Aralık 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,4 puan azalarak yüzde 82,2 oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,8, yurt içi yolcu doluluğu ise yüzde 85,8 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Aralık 2023 döneminde 234,9 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 8,2 artarak 254,1 milyar oldu.

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        Taşınan kargo-posta, Ocak-Aralık 2023 döneminde 1,7 milyon tonken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 20,6 artarak 2 milyon ton olarak gerçekleşti. 2024 Aralık ayı sonunda filodaki uçak sayısı 492 oldu."

        ARALIK AYI VERİLERİ

        Aralık ayı verilerine de yer verilen açıklamaya göre, THY'nin Aralık 2023 döneminde 6,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 5,3 artarak 6,4 milyon olarak gerçekleşti.

        Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Aralık 2023 döneminde 2,6 milyonken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 6,2 artarak 2,8 milyon oldu.

        THY'nin yolcu doluluk oranı Aralık 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,8 puan artarak yüzde 80,7 olarak gerçekleşti.

        Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 81, yurt içi doluluk oranı ise yüzde 77,7 oldu.

        THY'de AKK, Aralık 2023 döneminde 19,8 milyarken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 7,7 artarak 21,3 milyar olarak gerçekleşti.

        Taşınan Kargo-Posta, Aralık 2023 döneminde 160 bin tonken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 3,7 artarak 165,9 bin tona ulaştı.

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