THY uçağı kalp krizi geçiren yolcu için İstanbul'a geri döndü 0:00 / 0:00

AA

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-İslamabad seferini yapan uçağı, yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi üzerine kalkışından bir saat sonra İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

THY'nin TK710 sefer sayılı Airbus330-300 tipi uçağı, Pakistan'ın başkenti İslamabad seferini yapmak üzere 266 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'ndan 20.53'te havalandı.

PİLOTLAR DÖNÜŞ KARARI ALDI

Kalkışından kısa bir süre sonra yolculardan biri fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen yolcuya ilk müdahale uçakta kabin ekipleri tarafından yapıldı. DHA'nın haberine göre; durumdan haberdar edilen pilotlar, bunun üzerine Karadeniz üzerinden İstanbul'a dönüş kararı aldı.

UÇAK DAHA SONRA YENİDEN HAVALANDI

THY uçağı 21.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'na inerken, yolcu da ambulansla hastaneye götürüldü. Daha sonra aynı uçak, 23.10'da İslamabad'a gitmek üzere yeniden havalandı.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.