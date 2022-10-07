TikTok'a 35 karelik yeni özellik

Bu galeriye müzik eklemek de mümkün olacak. Kullanıcılar galerideki fotoğrafları ‘manuel’ olarak sola kaydırarak gezebilecek. Galeriye ‘manuel’ bir müdahalede bulunulmadığı takdirde fotoğraflar müzikle senkronize olarak değişecek.

2200 KARAKTERLİK AÇIKLAMA

TikTok'un sunduğu bir diğer yenilik de içeriklerin altına daha uzun açıklamalar ekleme seçeneği oldu. Bu yenilikle birlikte video veya fotoğraf içeriklerinin altına 2200 karaktere kadar açıklamalar eklenebilecek.