Times: Brexit belirsizliği nedeniyle Ford, İngiltere'deki üretimini başka ülkelere taşımaya hazırlanıyor

Ford Motor Şirketi, İngiltere Başbakanı Theresa May ile özel bir görüşme sırasında, bu ülkedeki üretimini başka ülkelere taşımak için hazırlıklarını hızlandırdığını bildirdi.

The Times gazetesinde yer alan habere göre, Ford temsilcisi, başbakanın iş dünyası liderleri ile yaptığı bir özel telefon görüşmesinde, İngiltere dışında alternatif fabrikalar için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Ford'dan bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı.

İngiltere'de iki motor fabrikası işleten Ford, geçen ay, İngiltere'nin Avrupa Birliği ile anlaşmaya varmadan AB'den ayrılması (Brexit) durumunda 1 milyar dolarlık bir masrafla yüz yüze kalacağını ifade etmişti.

İngiltere'nin AB'den ayrılma tarihi 29 Mart olarak belirlendi. Ancak İngiltere hükümeti AB ile yaptığı Brexit anlaşmasına parlamentoda onay alamadı. Bir sonraki oylama 14 Şubat'ta yapılacak.

Brexit belirsizliği

Otomotiv üreticileri ve diğer imalatçılar, İngiltere'nin bir anlaşmaya varmadan AB'den ayrılmasının yüksek gümrük tarifeleri, tedarik zincirinde aksamalar ve istihdama yönelik riskler içereceğine dair uyarıda bulunuyor.

May'in özel görüşme yaptığı bir diğer iş insanının, diğer şirketlerin de Ford gibi uyarılarda bulunduğu, "belirsizlik nedeniyle adım atmaya başladıklarını" ifade ettiği belirtiliyor.

Geçen hafta da Nissan Motor şirketi, İngiltere'de yeni bir model üretme planından Brexit konusundaki belirsizlik nedeniyle vazgeçtiğini açıklamıştı.

Ford, İngiltere'de en fazla satan otomobil markası.

Almanya'nın Köln şehrindeki fabrikasında üretilen her üç otomobilden biri, en büyük üçüncü pazarı olan İngiltere'ye geliyor.

Ford İngiltere'de 13 bin işçi istihdam ediyor. Dünya çapındaki toplam işçi sayısı ise 200 bini aşıyor.

Sanayiciler ve ticaret odaları uyarıda bulunuyor

İngiltere Sanayiciler Konfederasyonu (CBI) lideri Carolyn Fairbairn ise Başbakan May ile görüşmesinde, anlaşmaya varmadan AB'den ayrılmanın "devasa zararlara yol açacağını" ifade etti.

İngiltere Ticaret Odaları ise Brexit belirsizliğinin işletmeleri "ortada bıraktığına" dikkat çekti. Altı milyon kişiyi istihdam eden 75 bin şirketi temsil eden Ticaret Odaları, Brexit sonrası şirketlerin işleyişine dair 20 soruya hükümetten yanıt istemişti.

Brexit takviminde kritik 2 ay: İngiltere’yi bekleyen senaryolar neler?

AB: Brexit müzakerelerinde ilerleme yok, görüşmeler sürecek

Tusk: Brexit'i plansız destekleyenler cehennemde özel bir yeri hak ediyor

AB'den İngiltere'ye Brexit anlaşması yanıtı: Yeniden müzakere etmeyeceğiz