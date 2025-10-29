Habertürk
        TIR'a çarptı, dehşeti yaşadı!

        TIR'a çarptı, dehşeti yaşadı!

        Adana'da bir TIR'a arkadan çarpan aracın sürücüsü dehşeti yaşadı. Olayda hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Giriş: 29.10.2025 - 14:26 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:26
        TIR'a çarptı, dehşeti yaşadı!
        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, otoyolda TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Şahin Öztürk (53), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 08.30 sıralarında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Çiftlikler mevkisinde meydana geldi.

        Osmaniye yönünde ilerleyen Şahin Öztürk, yönetimindeki otomobille, aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü araçta sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin sıkıştığı yerden çıkardığı sürücü Şahin Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Öztürk’ün cansız bedeni, nöbetçi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen TIR sürücüsü ise gözaltına alındı. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

