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Togg'dan NFT açıklaması

Togg özel seri olarak NFT açık artırmasını başlattığı 2023 adet model ile ilgili erteleme açıklamasının ardından yeni bir açıklamada daha bulundu. Kullanıcıların bu erteleme ile ilgili zarar ettikleri ve AVAX'larını çekemedikleri iddiaları üzerine yayınlanan açıklamada, "Togg’un kullanıcıların cüzdanlarına müdahale etme, AVAX’larına el koyma, bloke etme, satma ve sonra yeniden geri alma yetkisi yoktur" denildi.

Togg'dan NFT açıklaması

Türkiye'nin otomobili Togg'un piyasaya çıkış süreci gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Markanın 2023 adetlik ilk seri modelleri açık artırma ile NFT olarak satışa sunulacaktı. Ancak Türkiye'yi derinden etkileyen deprem felaketleri sonrası bu açık artırma durdurulmuş, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile de Özel Seri teslimatları 29 Ekim'e ertelenmişti.

AVAX DEĞER KAYBETTİ

Togg ile ortaklığının açıklanması ve bu açık artırma sürecinin açıklanmasının ardından AVAX değeri 400 TL'lere kadar yaklaşmıştı. Ancak deprem felaketinin yaşanmasının ardından açık artırmanın da iptal olması ile birlikte AVAX'ın da değeri düşmeye başladı ve bugün gelinen noktada 260 TL bandına kadar indiği görüldü. AVAX'larını bugün bozduranların bu sebeple zarar ettiği belirtiliyor.

İşte Togg'un NFT açık artırması ile ilgili yaptığı o açıklamanın maddeleri,

  • Togg, 5 Şubat’ta yoğun ilgiyle başlayan NFT açık artırmasını, ülkemizi derinden sarsan deprem felaketleri nedeniyle 6 Şubat’ta durdurdu ve sabah saat 08.46’da ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

  • Başladığı günden 10 gün sonra tamamlanacağı akıllı kontrat ile blok zincirine işlenen NFT açık artırması, depremin maddi manevi yıkıcı etkilerinin derinden yaşandığı bu zaman diliminde, şartnamesinde de açıkça belirtildiği gibi, kendiliğinden sona ermiş oldu.

  • Açık artırmanın ileri bir tarihe ertelendiğinin duyurulmasından sonra bazı kullanıcılar Trumore dijital varlık cüzdanlarındaki AVAX’larını çektiler, bazıları ise cüzdanlarında tutmaya devam etti. (Burada açıkça ifade etmek gerekir ki; Togg’un kullanıcıların cüzdanlarına müdahale etme, AVAX’larına el koyma, bloke etme, satma ve sonra yeniden geri alma yetkisi yoktur.)

MART AYI İÇERİSİNDE TRUMORE UYGULAMASINDAN SİPARİŞLER ALINACAK

  • Yıl Özel Seri araçlara sipariş verme hakkı tanıyacak NFT açık artırmasının ertelenmesi Togg planlarında değişikliğe neden olmamıştır. Marka, mart ayı içinde web sitesi ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş almaya başlayacak, siparişleri ve siparişlerin teslimat sıralaması çekilişle belirlenecek ve mart ayı sonundan itibaren ilk akıllı cihazlarını kullanıcılarına teslim etmeye başlayacaktır.

  • Ülke olarak içinde bulunduğumuz böylesine zor bir dönemde ve felaketin hemen ertesinde yeni bir açık artırma yapmayı doğru bulmayan Togg, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak üretilen “100. Yıl Özel Seri” Togg akıllı cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkını sağlayan NFT açık artırmasını 2023 yılı içinde gerçekleştirecek ve ilgili serinin teslimatlarına 29 Ekim tarihinden itibaren başlayacaktır. Ertelenen NFT açık artırmasına katılmak için hesabında AVAX olan kullanıcılar, 2023 yılı içinde koşulları değiştirilmeden yapılacak NFT açık artırmasına mevcut AVAX’larıyla katılıp, 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu’na sahip olma hakkını sürdürebileceklerdir. Dijital cüzdanlarında AVAX olan kullanıcılar söz konusu AVAX’larını cüzdanlarından çekebilecekleri gibi, dilerlerse cüzdanlarında tutmaya devam edip NFT açık artırmasına katılabileceklerdir.

  • Togg, 2023 yılında 20 bin adet akıllı cihaz üretecek ve akıllı cihazlar yıl boyunca kullanıcılarına teslim edilecektir.
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