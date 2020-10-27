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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maske ve eldivenler böyle bertaraf ediliyor

İHA

Maske ve eldivenler böyle bertaraf ediliyor

Tokat’ta, pandemi dolayısı ile toplanan eldiven ve maske gibi atıkların 72 saat bekletildikten sonra tıbbi atık sterilizasyon tesisinde bertaraf edildiği kaydedildi
TokatTurhalZile ve Pazar Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği tarafından hayata geçirilen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi pandemi döneminde farklı bir görev üstlendi. Tıbbi atık sterilizasyon tesisinin işleyişi hakkında açıklama yapan Tokat Belediyesi Çevre Mühendisi Serdar Çakmak, pandemi sürecinde kullanılan ekipmanların artması dolayısıyla tıbbi atıklarda artış gözlendiğini söyledi. 3 ilçe ve il merkezindeki tıbbi atıkların tesiste bertaraf edildiğini ifade eden Çakmak, “Tüm tıbbi atıklar tesisimize güvenli bir şekilde taşınarak burada bertarafını sağlıyoruz. 2019 yılı itibariyle toplanarak bertaraf edilen Tıbbi Atık miktarı 545 ton dolayında iken 2020 yılı içerisinde bugüne kadar yaklaşık 620 ton atık toplanarak bertaraf edildi. Pandemi sürecinde atık miktarlarında artış meydana geldi. Toplama sıklığımız değişti. Belirli dönemlerde aylık 75 ton tıbbi atık topladığımız oluyor. Atıklarımızın genelini sağlık kuruluşlarımız ve hastanelerimiz oluşturmakta. Sağlık çalışanlarımızın kullandığı ekipmanlardan kaynaklı bir artış söz konusu” dedi.
Tokat Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu’nun yönergeleri ile şehrin birçok noktasına maske atık toplama kutuları yerleştirildiğine dikkat çeken Çakmak, “Kişisel tıbbi atıkları özellikle tek kullanımlık maskelerimizi bu toplama kutularında 72 saat bekletildikten sonra toplayarak birliğimizin bünyesinde bulunan tesislerde bertaraf ediyoruz. Tesisin makine ekipman kurulu gücü yeterli seviyede olup, Belediye Başkanımız ve Birlik Başkanımız Sayın Eyüp Eroğlu’nun talimatları ile gerekli çalışmalar yapılarak 2 yıl sonra yeni bir ihale ile bazı ekipmanlarda yeni revizyonlar yapacağız. Şuanda tesisimizde en güncel teknolojileri kullanmaktayız” diye konuştu.
Öte yandan Tokat Belediye Başkanı ve Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Eyüp Eroğlu, tesiste makine ve ekipman olarak revizyon yapılması için çalışmaların başlatılması talimatını verdiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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